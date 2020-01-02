倫敦雙雄元旦出師不利 熱刺敗陣卡尼傷出 車路士遭逼和前四危

熱刺有基斯甸艾歷臣復任正選，但先入球的是主隊修咸頓前鋒丹尼艾格斯。他接應長傳扣過守衛，17分鐘攻入個人今季第13球。熱刺其後有尼當比利傷出，維頓漢門前補射高出，半場落後。卡尼下半場中段曾接應罰球破網，但越位在先，更在這次攻門拉傷左大腿。熱刺終以0：1落敗，但韓國隊前鋒孫興慜下場停賽期滿，下周日的足總盃與聯賽對利物浦可復出。

熱刺自領隊摩連奴上任後戰績改善，但失球頻仍，此仗落後時，主隊球迷也高歌「你只是另一個普捷天奴（前帥）」。摩帥賽前承認犯錯以外，部分失球源於先天問題：「我們已減少角球失球，但有時是相當難控制的。例如你比我高15厘米時，有些事會做不到。」不過，摩連奴強調亡羊補牢之策不在轉會：「1月會有較多時間操練糾正。」

車仔上季蝕10億 林柏特稱審慎增兵

另一倫敦球會車路士走勢反覆，昨晚作客白禮頓重用四後衛陣式，開賽10分鐘即在一次角球混戰，由擔任左後衛的隊長艾斯派古達補中空門領先。主隊及後搶回不少控球，下半場換入查漢巴克殊，他繼上輪英超開齋後，84分鐘接應二傳倒掛扳平，助白禮頓1：1逼和車路士。

車路士昨亦公布，上季錄得9660萬鎊（約10億港元）虧蝕，但未計算出售比利時隊翼鋒夏薩特的淨轉會費9000萬鎊（約9.32億港元）收益。會方相信今季重返歐聯，仍符合財政公平競技條例（FFP）。對於獲撤轉會禁令，領隊林柏特指經過半季了解球員，會審慎增兵，盼未來追趕利物浦。有傳韋利安等將在今夏約滿，赫臣奧度爾重傷後狀態大不如前，車路士欲斟里昂前鋒穆沙丹比利加盟。

李城輕取紐卡素穩守次席

另外，次席的李斯特城昨續缺射手占美華迪，仍憑艾約斯佩雷斯及占士麥迪臣上半場入球，加上咸沙袓靴里完場前破網，以3：0贈主隊紐卡素三連敗。