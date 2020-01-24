20歲當錫智取最高舞台 屢破NBA紀錄 最強獨行俠追趕佐敦

明報體育

這一切，要由一個8歲小巨人說起。父親是斯洛文尼亞隊成員沙沙當錫，小當錫對籃球的熱愛及天賦早已引來注目。根據當錫母會Union Olimpija的教練所說，在第一課操練，當錫16分鐘後已經升班，與U14梯隊練波。當錫稱在這環境下成長，學會不硬碰：「他們都比我有經驗，高大和快過我，所以只能動腦筋。」

16歲披甲破皇馬紀錄

當錫的好表現也吸引歐洲豪門垂青，他先在2012年初外借到皇家馬德里，出戰西班牙盃青年賽。縱然皇馬在決賽以5分之差不敵巴塞隆拿，13歲的當錫與陌生的隊友同場下，仍取得20分。結果，皇馬當年夏天羅致他。為求融入球隊，努力學好西班牙語的當錫，在3年後展開職業生涯，以16歲2個月又2日之齡，成為皇馬史上最年輕上陣球員。

最終，他在2018年助皇馬贏得歐洲冠軍，亦以NBA選秀「探花」身分加盟獨行俠。2019年退役的「德國槍」諾維斯基，便盛讚這名前隊友兼最佳新人：「我原預料當錫的第2年NBA生涯會遇上考驗，以為大家會找到控制他的方法，但他現在似乎更強。」當錫日前對湖人時重摔一下，但無大礙，亦成為名宿「大O」奧斯卡羅拔臣後，第2名首100場NBA賽事獲逾2000分、750個籃板、500次助攻的球員。

獲前輩迪加積看好 力爭今季MVP

效力邁亞密熱火的同鄉老將迪加積，更看好後輩成為傳奇：「我見過很多球員，一朝得志便失控，最後銷聲匿迹，但這不會發生在盧卡身上。」今季最有價值球員（MVP）選舉，歐洲勢力除了密爾沃基公鹿的希臘「字母哥」安迪度高安普，也不要忽視這個名字——盧卡當錫。