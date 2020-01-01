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2020年1月1日星期三
阿仙奴新年求驅魔反彈 迎曼聯傷兵滿營 阿迪達謀重組大軍
藍月2010年代數據冠絕英超 作客拖肥誓凱旋返次席
佐真奴籲車路士勿以年輕作藉口
轉會窗重開 德甲成焦點
鄭文傑勢為港馬術隊添奧運席位
勝利船鹿角決戰天皇盃 韋拿奧運主場館最後探戈
足總宣布省港盃延期 港超菁英盃落實補賽安排
體壇快訊：舒拉寶娃有望出戰澳網
電視精選
20歲當錫智取最高舞台 屢破NBA紀錄 最強獨行俠追趕佐敦
衝突推跌當錫 勇士大前鋒罰27萬
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴新年求驅魔反彈 迎曼聯傷兵滿營 阿迪達謀重組大軍
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