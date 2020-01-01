阿仙奴新年求驅魔反彈 迎曼聯傷兵滿營 阿迪達謀重組大軍

阿仙奴vs.曼聯 now611/621台 明晨04：00直播

阿仙奴上仗再現後防不集中毛病，因門將賓特尼奴等犯錯，致末段反負車路士，對比明晨對手、排第5的曼聯，距降班區還要近。惟阿迪達認為整體發揮在車路士之上，落敗原因之一是傷兵問題：「我不認為上陣的小將欠決心或怯場，只是最後太體力化，招架不住。」

廠兵或提前收回威廉沙列巴

今季表現較穩定的哥林張伯斯，亦在此役觸傷前十字韌帶，連同兩名左後衛哥拉辛拿斯及基蘭泰亞尼長唞。阿迪達暗示，今日重開的轉會市場上，阿仙奴或有一輪動作：「我們會討論球隊什麼方面需要進步，因為傷兵相當多。」

英國《每日鏡報》指，阿仙奴向德甲RB萊比錫報價4000萬鎊（約4.11億港元），收購法國U21後衛烏柏美卡奴，但或提前回收聖伊天的威廉沙列巴等借將。至於中場沙加上場缺陣，阿迪達解釋是對方發燒，今場可以復出，亦希望他不要離隊。

普巴經理人為離隊闢謠

曼聯的普巴上輪同樣請病假，豈料翌日於法國出席慈善賽，在場邊督師，之後一日的公開操練亦提早離開。雖然再惹轉會疑雲，但普巴經理人拉奧拿連續兩日否認：「只有一個人在為曼聯與保羅說話，（領隊）蘇斯克查。就如他所說，保羅暫時不會離隊。不過，我希望他一年內，會在一間能夠問鼎聯賽甚至歐聯的球會。」蘇帥亦表示普巴今場可候命，但有傳另一中場麥湯米尼傷勢嚴重，需養傷8周，錯過雙紅會作客利物浦及聯賽盃曼市打吡。

提到曼聯的轉會工作，蘇帥表示可能有一名新兵。對於艾寧夏蘭特選擇加盟多蒙特，除了傳聞曼聯與拉奧拿在轉售佣金有分歧外，《曼徹斯特晚報》引述高層消息，指紅魔其實想收購後備前鋒，甚至不急於在這一個月出手。

（英超消息）