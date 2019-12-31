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2019年12月31日星期二
紅軍得益VAR險勝狼隊 被嘲「Li-VAR-pool」 拋離次席李城13分
阿迪達拒責尼奴 暗示佐真奴犯規早應被逐
傑志挫飛馬升第3 鞠盈智開紀錄 蘇沙無心插柳奠勝
華杜斯料投彭拿路 與科蘭三度合作
C朗美斯入選《法國足球》10年最佳陣容
美聯社本年代最佳出爐 大帝細威分膺男女最佳
體壇快訊：巴西意大利94世盃名宿下月友賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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