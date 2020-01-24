紅軍得益VAR險勝狼隊 被嘲「Li-VAR-pool」 拋離次席李城13分

利物浦昨擊敗「Big 6殺手」狼隊，上半場末段兩個VAR判決成為關鍵。先在42分鐘，雲迪積克後場長傳，拉爾拉拿用肩膊二傳予沙迪奧文尼近門射入。球證判拉爾拉拿犯手球，但被VAR推翻，改判入球有效，令主隊打開紀錄；而當時未被吹罰的雲迪積克，在慢鏡頭亦見疑犯手球。狼隊在完半場前策動精彩攻勢，19歲新星柏度尼圖妙射貼柱入網，但VAR指莊尼卡斯度越位在先「食詐糊」。

文尼奠勝 狼隊卡斯度些微越位判詐糊

狼隊失分後，以30分排第7，距第4位的車路士僅5分。因投訴過激被黃牌警告的領隊紐奴謂：「不想再談VAR，我不喜歡由身處幾千里外的人下判決。」隊長高亞迪更形容「VAR在殺死我們」。

利物浦半季豪取55分，成為「年終一哥」，昨仗擔正的佐敦軒達臣，2010年起共308次英超上陣，冠絕近10年所有英超球員。不過，VAR才是主角，利物浦更因今季英超引入VAR後，非首次得益而在社交平台譏諷為「Li-VAR-pool」。如上月主場對曼城時，VAR兩度漏判阿歷山大阿諾特手球（見表）等；但利物浦亦在作客阿士東維拉時，羅拔圖法明奴因「腋窩越位」入球無效，最終仍險勝2：1。

曼城挫錫菲聯 哥帥領軍第100勝破紀錄

至於曼城同以勝仗告別2019年，昨在主場以2：0擊敗錫菲聯，也是後者今季首場作客敗仗。錫軍前鋒賴斯莫薩特上半場破網，但VAR指越位在先。奇雲迪布尼易邊後先助攻阿古路，82分鐘再奠勝，助哥迪奧拿取得第100場英超勝仗。哥帥執教「藍月」僅134場聯賽，超越摩連奴的142場，成為最快累積英超百勝的領隊。