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2019年12月30日星期一
阿仙奴1:2反負車路士 續排12 主場四連敗60年來最差
曼聯兩蛋贈般尼 近15輪首保不失
韋斯咸不敵李城 柏歷堅尼賽後被炒
獨行俠炒勇士 當錫締最短時間三雙
傑志迎飛馬爭今年尾彩
夏蘭特投多蒙特簽約4年半 年薪7000萬
李宗偉告別表演賽 為慈善捐珍藏拍賣
足壇快遞：格流榜首戰挫些路迪
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【明報專訊】（請看附圖）
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