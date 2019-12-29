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2019年12月29日星期日
嘗遍體壇五味 迎歐國盃奧運
甜：速龍NBA首奪冠 咸美頓大坂直美攀高峰
辣：政治風波蔓延 體壇辣着火頭
酸：罹患惡疾拒屈服 轉型再出發
苦：天妒英才 健將猝逝滲苦澀
鹹：名將鹹魚翻身 表現回應質疑
阿迪達打吡冀正名 昔日中場大腦場邊鬥法 盼乘車路士啞火響頭炮
曼城反負狼隊落後紅軍14分 哥帥認爭標無望
阿諾特誓再任帶刀侍衛助利物浦爭勝
伊巴謙重返AC米蘭 38歲再戰意甲 望領軍重返高峰
傑志新兵亮相 高美斯求破錦標荒
俄羅斯就4年禁賽令提出上訴
體壇快訊：何詩蓓膺亞洲年度最佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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甜：速龍NBA首奪冠 咸美頓大坂直美攀高峰
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