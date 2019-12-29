阿迪達打吡冀正名 昔日中場大腦場邊鬥法 盼乘車路士啞火響頭炮

阿仙奴vs.車路士 now611/621台 晚上22：00直播

兩支倫敦球會對上一次交手，是上季尾的歐霸決賽，當時車路士大勝，兼阻止阿仙奴進軍歐聯。7個月後的今日主角已面目全非，林柏特接過教鞭，大衛雷斯轉會阿仙奴後料今日倒戈，阿迪達亦在上周上任。「林伯」當時指出對消息不感意外，認為阿仙奴這次作出「正面的任命」。

奧斯爾續成核心 沙加或投哈化

然而，阿仙奴上場僅逼和般尼茅夫，各項賽事近14場只得1勝，也令阿迪達首戰未能旗開得勝，不過中場奧斯爾未受聲援新疆維族風波拖累，表現有起色，阿迪達認為對方仍可獲委以重任：「他在操練相當出色，如果比賽繼續做到我們的要求，每場都可以入兩三球。」奧斯爾上場未踢足，今晚相信與停賽期滿的後衛哥林張伯斯等獲正選。

另一名中場格列沙加上場同樣獲正選，但他早前與球迷鬧翻，據報已與德甲哈化柏林傾妥個人條件，只待兩間球會商議轉會費。送走這名前隊長，對阿仙奴不一定是壞事，阿迪達認為球迷的支持仍相當重要：「球迷在對般尼茅夫一場很支持，球員亦樂意在賽後走到球迷區，令我很高興。我們需要這種力量，而它亦會慢慢壯大，回到像從前一樣 。」

美臣蒙特無礙 解車路士攻力不足

客軍車路士則面對攻力弱的難題，近7場得6分，其中4場更食白果，包括上周中主場0：2不敵修咸頓。林柏特承認未找到突破密集防守的方法：「這不是陣式問題。我們控制到球賽，但在禁區附近的處理仍不夠精準。」

不過，林柏特仍對傷癒不久的翼鋒赫臣奧度爾信任，表明會重用對方，而「藍戰士」亦有中場高華錫停賽復出，上仗半場被換出的美臣蒙特亦無大礙，有助支援前線。