嘗遍體壇五味 迎歐國盃奧運

紅軍否極泰來膺三冠王 明年有望首奪英超

利物浦在上季歐聯決賽以2：0擊敗熱刺，苦候14年封王，也是領隊高普入主4年首個錦標，然後在8月歐洲超級盃挫歐霸盟主車路士，上周世冠盃決賽加時又氣走法林明高，榮膺2019年國際賽三冠王。紅軍暫於英超積分榜得分，拋離對手達雙位數，大有機會首奪冠軍。其實連同歐霸亞軍阿仙奴在內，4支英超雄師囊括兩大歐戰決賽席位，足令英球壇自豪。

雲迪積克大爆發 風頭力逼C朗美斯

利物浦中堅華基爾雲迪積克亦大豐收，連奪英格蘭PFA足球先生、英超及歐洲最佳球員，又領荷蘭隊獲歐洲國家聯賽亞軍，冠軍則是由基斯坦奴朗拿度領軍的葡萄牙隊，料兩軍與世界一哥比利時隊，已劍指明夏的歐洲國家盃。

而美斯助巴塞隆拿蟬聯西甲，以及六奪金球獎及歐洲金靴獎，助證球王風範，惟阿根廷隊今夏於美洲國家盃4強負巴西隊，他因批評南美足協被罰停賽3個月。美洲盃明夏將由哥倫比亞和阿根廷聯辦，是美斯首奪國際大賽冠軍的黃金機會。

明報體育組