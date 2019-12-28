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2019年12月28日星期六
苦中帶甜 港將拼勁爭口氣
何詩蓓獨攬兩入場券 馬術時隔12年再征奧
反修例風波持續 球場成政治地
國際賽屢因社運取消 渣馬七欖成問號
杜敬謙潘正潮猝逝 體壇痛失棟樑
外隊訪港 費托曼城掀熱潮 明年難再現盛况
普巴勢當紅魔快車救兵 麥湯米尼傷膝 捕鵲不足兩天征般尼
阿諾特傳射居功 利物浦榜首戰4蛋贈李城
車仔近7輪5敗前4危危乎 明鬥廠兵不容有失
傑志一日三將加盟 高美斯來投
當錫復出取準三雙 領獨行俠拔刺
傳伊巴謙簽AC半年 最快下月5日「地標」
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【明報專訊】（請看附圖）
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