阿諾特傳射居功 利物浦榜首戰4蛋贈李城

拋離13分 阿諾特效麥巴比慶祝

阿諾特與昨仗4個入球均有關係，除了兩度助攻法明奴外，74分鐘他開出左路角球，敵衛蘇恩古犯手球被罰12碼，占士米拿操刀中鵠，近兩季主射極刑未失手。阿諾特再在78分鐘「埋齋」，入波後模仿麥巴比的「交叉手」慶祝動作，令人聯想到紅軍被指對麥巴比感興趣。

利物浦今季「雙殺」李城，18戰得52分續坐榜首，拋離多踢1場的李城13分，追平英超史上同期最大領先幅度。曼聯在1993/94年球季同期領先13分，最終封王。「狐狸」明晨接戰主隊韋斯咸，續追後日才迎戰狼隊的「紅軍」，主帥羅渣士警告爭標對手兼舊東家：「13分看似安全，但可能很快消失。」

此外，愛華頓新帥安察洛堤前晚執教首仗即奏凱，亦是這意籍名帥連續8次在領軍「地標」取開門紅。「肥安」坦言是完美一天，右閘史密斯高文亦形容他具威嚴：「當他走進房間，你會打醒精神，亦是他的調動令我們值得這3分。」而巴西前鋒李察利臣則被指成為曼聯目標。