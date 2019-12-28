普巴勢當紅魔快車救兵 麥湯米尼傷膝 捕鵲不足兩天征般尼

般尼vs.曼聯 now611/621台 明晨03：45直播

曼聯上仗不敵榜尾的屈福特，昨仗面對「喜鵲」紐卡素再先落後，但憑藉對手接連犯錯，「紅魔」3箭頭安東尼馬迪爾、格連活特及拉舒福特各建一功，半場已反先3：1，加上馬迪爾換邊後再入一球，終大勝4：1，報卻首循環落敗之仇。曼聯賽後19戰得28分，將落後第4位車路士縮減至4分。

反勝4:1 追至落後第4車路士4分

不過，開賽僅23秒即領黃的中場麥湯米尼，除了成近13年英超最快取牌球員，其後一次跟客軍中場馬菲朗達夫相撞後半場傷出，賽後被球迷拍攝到他需用拐杖離開球場。領隊蘇斯克查賽後確認，這23歲蘇格蘭隊中場或傷膝蓋韌帶，傷勢並不樂觀：「他對球隊很重要，責任心及鬥心俱強，今仗他早段跟對手相撞後，也堅持踢至半場。過去他受傷曾很快康復，但我不知他今次傷勢有多嚴重。」

曼聯緊接在「快車」賽期連戰兩場作客對般尼及阿仙奴。較曼聯多1分、近4仗聯賽3勝的熱刺，明晨則作客諾域治。麥湯米尼今季成曼聯中場正選，上月已曾足踝受傷缺陣3場，如今再受傷，位置料由昨仗入替他、近期復出的保羅普巴取代。

普巴今季兩度受傷，養傷近3個月，已錯過曼聯20場賽事。昨仗他上陣45分鐘，已有3次射門、5次長傳、3次攔截及91%傳球成功，表現獲蘇斯克查肯定：「普巴缺陣很長時間，需時找回場上感覺，但他的狀態將會愈來愈好。」

福仔入11球 刷新個人5季新高

蘇帥解釋昨仗先後收起拉舒福特及馬迪爾，是為留待明晨作客般尼。拉舒福特昨頭槌建功，攻入今季聯賽第11球，刷新其5季生涯入球新高，加上18歲小將格連活特今季各賽事已入8球，蘇帥已放眼來季：「我們今季不會贏得英超冠軍，會盡力爭盃賽。我們需要耐性給小伙子累積經驗，為下季做好準備。」