苦中帶甜 港將拼勁爭口氣

明報體育組

李慧詩江旻憓挾一姐之名領銜迎東京奧運

「牛下女車神」李慧詩大熟大勇，年初首膺雙料世界冠軍，明言望在動盪一年，以佳績為港人打氣。她將與創下多個第一次的「少女劍后」江旻憓，攜手以世界一姐身分迎接奧運年。

李慧詩今年在世界賽兩披彩虹戰衣，超越師兄黃金寶，在強項爭先賽更所向披靡，今年所有賽事盡攬金牌。雖踏入新賽季，她在凱林賽（又稱競輪賽）連番失利，但兩項世界排名穩居第一，在明年3月奧運積分截數前，兩張入場券十拿九穩。

世界盃今年兩度在港上演，年底一次正值社會動盪，李慧詩在爭先賽奪金後，特別寄語年輕人要抱持信心。長年離港集訓作賽的她，亦感嘆今年特別漫長：「在外地一直惦掛香港，感覺歸心似箭。這面獎牌亦是今年最深刻，希望成為大家的動力。」

至於江旻憓年初歷史性連贏兩站重劍世界盃，助她在3月首登世界第一寶座，又在7月世界賽摘下港隊歷來首面銅牌，賽後直言盼以獎牌為港人打氣。雖然她其後右膝十字韌帶撕裂，但手術後3個月「閃電」復出，首戰即闖世界盃8強，為明年衝擊奧運添信心。

（2019年體壇大事回顧 本地篇）