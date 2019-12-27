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2019年12月27日星期五
倫敦雙雄拆禮物不成 阿迪達首領兵逼和般茅 車路士吞修咸頓兩蛋
卡尼連續5年拆禮物 熱刺反勝白禮頓
阿古路料披甲 領曼城作客捕狼雪恥
沙拿聖誕樹合照惹爭議
理文挫大埔坐亞望冠 明年2．9決戰東方龍獅
湖人聖誕戰負快艇吞四連敗
體壇快訊 :涉藥孫楊膺新華社十佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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