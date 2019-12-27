倫敦雙雄拆禮物不成 阿迪達首領兵逼和般茅 車路士吞修咸頓兩蛋

阿仙奴新帥阿迪達今次的首個比賽陣容中，奧斯爾擔正領軍進襲般尼茅夫。這土耳其裔德國隊前國腳，因早前在社交網撰文支持新疆維吾爾人，被中國內地全面封殺，日前盛傳禁播阿仙奴的中央電視台，曾開出條件要求對方不再派奧斯爾出賽，便可獲得復播。惟「兵工廠」此役未見就該條件妥協。而央視的節目表上，亦顯示同一時段直播車路士迎戰修咸頓的賽事。

阿仙奴沒理央視要求 派奧斯爾擔正

阿仙奴此役於35分鐘先失守，般尼茅夫中場丹高士寧右路楔近柱射入。64分鐘，「兵工廠」前鋒奧巴美揚於禁區內接應斜傳第一時間射入扳平1：1完場。

車路士迎戰修咸頓一役，主隊於31分鐘左中場位置輸反擊，終被敵鋒奧巴菲美「推大位」起左腳射入，而其隊友中場列特文則在73分鐘建功，鎖定2：0勝局。

至於愛華頓則藉鋒將卡維特利雲於80分鐘一箭定江山，以1：0小勝般尼，賽後得20分。

另外，阿迪達賽前表達對此役也擔正的中場格列沙加的欣賞：「早在我加入曼城教練團時，他已是我心目中的其中一個腹稿球員。我為阿仙奴其後簽入他而高興。他是一個優秀球員。」沙加因在10月迎戰水晶宮被換出時向主隊球迷粗言穢語，事後被球迷唾棄，前帥艾馬利亦褫奪其隊長身分，改由奧巴美揚擔任。

肥安率愛華頓小勝般尼旗開得勝

此外，「肥安」賽前再為在英超仍未開齋的意大利同胞前鋒摩斯堅恩護航：「他之前在祖雲達斯有非常好的表現。他擁有頂級的足球天賦，但他只有19歲，適應新國家、新隊友及一切需時。當我是球員時，我記得柏天尼由聖伊天轉投祖雲達斯後，也要半年才適應下來。」柏天尼於1982年轉會「斑馬兵」，翌年至1985年連奪三屆金球獎。