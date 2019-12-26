東方險勝富力闖銀牌決賽 聖誕演入球騷 李志堅碎對手大滿貫夢

文、圖：余瑋

昨仗在旺角場上演，吸引1889人入場。東方在港超近3仗兩敗後重新出發，已成本地球員的中場迪高續正選，富力則由獲選11月港超最有價值球員的基奧雲尼，聯同伊高沙托尼及廸布利攻堅。東方於開賽僅2分鐘先開紀錄，由艾華頓在混戰中射成1：0。富力門將周煜辰接球甩手，林嘉緯「執雞」補射，助東方在12分鐘後再下一城，火速領先兩球。東方其後再有入球良機，但迪高及艾華頓的攻門，均被周煜辰將功補過救出，半場維持領先2：0。

基頓扳平掀反勝序幕

富力換邊後換入利安高傾力反撲，4分鐘後即由這名巴西籍中鋒追回一球，並在60分鐘由已入籍香港的謝家強扳平2：2，更於75分鐘憑廸布利妙射反超前3：2。東方於完場前15分鐘絕地反擊，84分鐘先由中堅基頓頂入，再於89分鐘由中場利馬妙射再反先。富力中堅梁諾恆於補時踢跌艾華頓領紅，後者於補時6分鐘再入一球梅開二度，終為東方以5：3挫富力，率先晉身明年2月9日的決賽，將鬥今午4強理文對和富大埔之勝方。

李志堅冀港超收復失地

東方主帥李志堅繼上季執教大埔，兩輪聯賽及銀牌4強，以及今季在東方聯賽作客，已第5次擊敗富力，堪稱富力主帥楊正光的「剋星」。李志堅收穫這聖誕禮物，賽後稱：「球員面對強隊時士氣較高昂，今仗踢得很落力。富力在反超前卻進退失據，給予我們入球機會。」富力在港超領先東方6分，李志堅表示下半季會續收復失地：「聯賽仍漫漫長路，會盡力爭取。」