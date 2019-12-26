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2019年12月26日星期四
紅軍作客抗黑馬李城 地獄賽程遇榜首戰 求破對手主場不敗身
孫興慜領紅上訴失敗 停3場缺席聖誕快車檔期
阿迪達落實教練團 今領廠兵出征
文迪蘇傑轉戰卡塔爾 粉碎成魔傳聞
美韋達膺近10年最高收入運動員
體壇眾星度聖誕
體壇快訊：陸奇尼續約法拉利5年
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東方險勝富力闖銀牌決賽 聖誕演入球騷 李志堅碎對手大滿貫夢
尼迪利復出鬥大埔 理文冀乘勇拆禮物
禾琪首伙細威戰奧克蘭賽
大帝打吡戰勢復出
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【明報專訊】（請看附圖）
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