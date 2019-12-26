紅軍作客抗黑馬李城 地獄賽程遇榜首戰 求破對手主場不敗身

李斯特城vs.利物浦 now611/621台 明晨04：00直播

表面看，利物浦領前李城10分兼踢少一場，聖誕冠軍魔咒今季不易重來。不過考慮到未來一個月的賽程，既有爭歐霸席位的狼隊與錫菲聯、回勇的熱刺、上半季交手唯一失分的曼聯，還有英格蘭足總盃鬥宿敵愛華頓，以現時紅軍的傷停問題，個別位置未能輪換，難保不被李城或第3的曼城追上。門將艾利臣比加便指出，今仗是英超捧盃決定性一仗：「這是決定我們能否贏得英超的關頭，不能想更遠。」

艾利臣：爭標關鍵戰

利物浦兩個月前只憑沙迪奧文尼疑似插水博得12碼，以及占士米拿補時5分鐘操刀絕殺李斯特城。不過，連同這場2：1勝仗在內，紅軍也經歷一段各項賽事連續13場失球走勢，到近期才回復到6仗有4場保持清白。後衛安德魯羅拔臣表示，這才可滿足到自己：「有時沒錯可以贏到3：1、4：1，但對防守球員來說，零失球是麪包與牛油（意指不可或缺）。」

華迪射手榜領放 高普力讚

紅軍後防今仗的大考驗，主要來自主隊射手華迪。他暫時以17個入球，在射手榜一枝獨秀，他亦表示，李斯特城雖然在上場被曼城技術性擊倒，但上半季整體表現，值得排第2。利物浦領隊高普亦表示，李斯特城有歐洲賽球隊的水準，而華迪更是他「征戰英超以來，見過的三大最強射手之一」。

軍情方面，在世冠盃觸傷足踝韌帶的阿歷士張伯倫，前天證實最少養傷數日，與法賓奴泰華利斯等，明年才能再為利物浦披甲。主隊翼鋒哈維班尼斯足踝亦有傷，上陣與否有待賽前觀察。

另外，利物浦贏得世冠盃後，申請在球衣增加冠軍徽章獲批，但要到下場對狼隊才可印上。

（英超消息）