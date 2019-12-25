破港績望更遠 黃尹雋追趕世界 投入過程看輕紀錄 苦練配科研盼奧運衝線

文：方嘉豪、圖：楊柏賢

黃尹雋回想日本防府馬，笑說沒想像般辛苦，2小時20分58秒的完成時間，也達到此行自費出戰的目標，就是加入香港體育學院，得到數千元成年隊獎學金，還有物理治療等支援。每周練10至12課的他自言稱不上全職訓練：「最少不夠投入，或者未有得好投入。外國跑手獲安排全年比賽與訓練營，自己只需訓練休息。香港不可能每人都是李慧詩，但我想先加入體院，踏出第一步。」

在艱彌厲 每周12課未滿足

23歲才走到這一步，但說慢不慢，事關黃尹雋的跑步生涯，由4年前加入大學校隊才開始，去年入選港隊兼成為3項本地排名第一，今年尾連破十公里、5000米及全馬香港紀錄，都是他與教練陳嘉威的中途目標。對他而言，比較深刻的一槍，是今年初的越野跑世界賽：「有一種如遠若近的感覺，好遠是與其他人水平距離，但他們的確與你同場跑。」成績上，那是一場慘敗；「但這次收穫是沒有打沉我，我相信他們也經歷過這個階段。」

千金難買奧運夢 棄測量讀運動科學

因為知道自己要什麼，黃尹雋今年讀碩士，也選擇體育科學，放棄深造從前的土地測量。每天練跑、上課，客串教跑掙生活費，跑步令阿雋的人生目標，昇華到另一層次：「沒有跑步會怎樣？普遍點，掙錢揸靚車，有層樓會好開心。不過現在發覺，去奧運更吸引，因為這是錢也買不到。相反，這個階段過了，回來大把時間搵錢，所以現在一定揀跑步。」

資源倒還是需要的，黃尹雋說：「好似六合彩，你都要買了才有機會，但現在香港連這樣都不到，因為投入人數太低。」這次把香港全馬紀錄重歸華人手上，他盼是自己和跑界的起始，終有一日跑進2小時10分，與世界接軌。今天，阿雋也會說比較想收禮物，多過做聖誕老人，先做好自己，等待成果，當然他也希望幸運兒不止自己。

（體壇Heat Map）