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2019年12月25日星期三
東方富力聖誕爭報佳音 4強惡鬥 李志堅冀碎對手大滿貫夢
作客港足種族歧視罪成 巴林後衛重判停賽10場
孫興慜再遭種族歧視 1車迷被捕 熱刺為紅牌上訴
張伯倫今年收咧 無緣鬥李城狼隊
祖雲追獵夏蘭特 曼聯200萬周薪利誘
火箭挫帝王四連勝 勇士屠熊首締連捷
居里佳節偕妻喬裝送暖
體壇快訊：寶覺D1連續3年闖決賽
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破港績望更遠 黃尹雋追趕世界 投入過程看輕紀錄 苦練配科研盼奧運衝線
目標一致結緣 恩師陳嘉威功不可沒
三女將奧運一步之遙 姚潔貞養傷盼重溫舊夢
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【明報專訊】（請看附圖）
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