張伯倫今年收咧 無緣鬥李城狼隊

肥安期望拖肥將來進軍歐聯

高普不大清楚張伯倫的傷勢，卻說：「這傷勢可以短期內康復，也或需要休息一段時間。他周四和今年內是沒有機會上陣了。」惟高普亦收到沒有新傷兵的好消息，至於一直養傷的後衛洛夫雲、祖爾麥迪比及中場法賓奴泰華利斯則康復進度理想。

另外，新帥安察洛堤也將首次領軍愛華頓迎戰般尼，他已定下長、短目標，分別是將來能出席歐聯，以及明年1月5日在足總盃第3圈淘汰宿敵利物浦凱旋。新東家為「肥安」帶來信心的主因，是將在2023/24年球季開始使用一個可容納5.2萬人的新球場，「這意味着會方有一個爭取成功的想法。新球場將可帶動球隊進步和更具競爭力」。

阿仙奴新帥阿迪達也將領兵作客般尼茅夫，他昨強調將用人唯才，當中包括令前帥艾馬利和暫代領隊龍格堡不滿的中場奧斯爾。阿迪達說：「球員被判斷的理據不在於以往、正面或負面評價。只要你能交出符合我要求的表現，便獲得機會，否則便沒有。我們定會努力找出最具競爭力的阿仙奴。」