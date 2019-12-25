東方富力聖誕爭報佳音 4強惡鬥 李志堅冀碎對手大滿貫夢

富力R&F vs. 東方龍獅 - 旺角大球場，下午16：00開賽，票價：$80/30

富力周日於聯賽作客7：1大炒標準流浪，各項賽事近9仗保持不敗，士氣正盛，縱有隊長守將羅拔圖領紅被逐，今仗需要停賽，但上場收起了前中後3大主力，包括老將基奧雲尼、中場古拿，以及最近已領取香港特區護照、有望加入港足的守將謝家強，三子可於今仗候命。

楊正光喜見伊高漸融入球隊

季前豪言劍指錦標大滿貫的主教練楊正光亦說，球隊有足夠兵源衝擊錦標，並欣喜伊高沙托尼等主力新兵漸融入球隊：「剛於周日經歷一場大勝，將大大提升球員迎戰銀牌4強的信心。」

兩軍今年9月於聯賽交手，當時東方憑尾段7分鐘內連入3球，作客廣州燕子崗運動場爆冷以4：0大勝，亦是富力在今季聯賽至今唯一敗仗。而東方主教練李志堅，上季帶領和富大埔時，除了在聯賽「雙殺」富力，力壓對方成港超盟主外，亦正正於去年聖誕節舉行的高級組銀牌賽4強，以3：1淘汰對手，堪稱富力及楊正光的剋星。

近3仗兩敗 李志堅盼今仗重新振作

不過，東方近况低迷，連同周日於聯賽作客0：1不敵理文，近3仗聯賽已吃下兩場敗仗，聯賽落後富力多達6分，令爭標形勢變得被動。經歷敗仗僅3日後再迎硬仗，主教練李志堅直言，落敗後沒有時間詳細檢討，只能把握2日時間盡快調整球員心態，今午於銀牌賽4強重新振作。

文、圖：余瑋

（銀牌消息）