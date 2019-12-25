東方富力聖誕爭報佳音 4強惡鬥 李志堅冀碎對手大滿貫夢

【明報專訊】高級組銀牌賽4強今午開戰，港超榜首富力R&F將於旺角場，惡鬥傳統勁旅東方龍獅。富力周日於聯賽收起多名主力，養精蓄銳迎接今仗；東方近况不穩剛吃下敗仗，然而主教練李志堅近兩季每遇富力主帥楊正光，均「格食格」旗開得勝，有力做富力爭逐錦標大滿貫的攔路虎。
富力R&F vs. 東方龍獅 - 旺角大球場，下午16：00開賽，票價：$80/30
富力周日於聯賽作客7：1大炒標準流浪，各項賽事近9仗保持不敗，士氣正盛，縱有隊長守將羅拔圖領紅被逐，今仗需要停賽，但上場收起了前中後3大主力，包括老將基奧雲尼、中場古拿，以及最近已領取香港特區護照、有望加入港足的守將謝家強，三子可於今仗候命。
楊正光喜見伊高漸融入球隊
季前豪言劍指錦標大滿貫的主教練楊正光亦說，球隊有足夠兵源衝擊錦標，並欣喜伊高沙托尼等主力新兵漸融入球隊：「剛於周日經歷一場大勝，將大大提升球員迎戰銀牌4強的信心。」
兩軍今年9月於聯賽交手，當時東方憑尾段7分鐘內連入3球，作客廣州燕子崗運動場爆冷以4：0大勝，亦是富力在今季聯賽至今唯一敗仗。而東方主教練李志堅，上季帶領和富大埔時，除了在聯賽「雙殺」富力，力壓對方成港超盟主外，亦正正於去年聖誕節舉行的高級組銀牌賽4強，以3：1淘汰對手，堪稱富力及楊正光的剋星。
近3仗兩敗 李志堅盼今仗重新振作
不過，東方近况低迷，連同周日於聯賽作客0：1不敵理文，近3仗聯賽已吃下兩場敗仗，聯賽落後富力多達6分，令爭標形勢變得被動。經歷敗仗僅3日後再迎硬仗，主教練李志堅直言，落敗後沒有時間詳細檢討，只能把握2日時間盡快調整球員心態，今午於銀牌賽4強重新振作。