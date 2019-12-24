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2019年12月24日星期二
孫興慜領紅 熱刺負車仔 摩帥主場倒戈首敗 魯迪格遭種族歧視
曼聯破聖誕前最低分紀錄 蘇帥拒責迪基亞
沙拿文尼馬列斯闖非足先生3強
央視開復播阿仙奴條件 要求奧斯爾不再上陣
拉素五奪意超盃 挫祖雲凱旋 C朗吞6年來決賽首敗
大帝首缺陣 湖人三連敗
體壇快訊：丁俊暉闖德國賽主賽圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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