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東奧主場開幕 保特三浦亮相

【明報專訊】明年東京奧運主場館新國立競技場，前晚舉行開幕禮，獲退役飛人保特（左）助陣，與日本隊的桐生祥秀試跑田徑場。場館下月元旦上演日本天皇盃，而日本球壇長青樹三浦知良前晚亦有亮相。

（路透社）

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