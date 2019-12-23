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2019年12月23日星期一
曼聯再濟貧 負榜尾屈福特 普巴復出 迪基亞送禮 蘇帥斥像踢紀念賽
英軍1966年世盃功臣彼得斯病逝
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東奧主場開幕 保特三浦亮相
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【明報專訊】明年東京奧運主場館新國立競技場，前晚舉行開幕禮，獲退役飛人保特（左）助陣，與日本隊的桐生祥秀試跑田徑場。場館下月元旦上演日本天皇盃，而日本球壇長青樹三浦知良前晚亦有亮相。
（路透社）
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