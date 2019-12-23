曼聯再濟貧 負榜尾屈福特 普巴復出 迪基亞送禮 蘇帥斥像踢紀念賽

賽後續排第8 屈軍今季主場首勝

曼聯上半場獲黃金機會，但鋒將連格單刀笠射越楣而去。換邊後，屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞窩利射出無力彈地波，但迪基亞錯判接空氣下，皮球在他十指關中間溜入網。沙亞再被雲比沙卡禁區內鏟跌，由迪尼操刀12碼中鵠，助主隊54分鐘領先兩球。曼聯及後換入養傷近3個月的保羅普巴，但埋門質素一般，終以0：2告負，上半季面對聯賽榜下游7隊，只曾擊敗諾域治。而屈福特自上月作客挫諾域治，終取下聯賽主場首勝。

曼城反勝李城 迪布尼傷出無礙

而曼城今季偶有失準，昨晨賽前分別落後利物浦與李斯特城14及4分，昨仗早段有奇雲迪布尼撞射先擊中近柱，施壓不成下，反被李斯特城射手占美華迪突擊單刀，攻入今季第17球。惟客軍上周中聯賽盃戰至互射12碼階段才淘汰愛華頓，未有特別輪換下，體力成兩隊勝負分野。主場的曼城多次有效逼搶，終憑馬列斯首次倒戈建功，根度簡完半場前射入12碼及加比爾捷西斯換邊後埋齋，反勝3：1。

迪布尼與根度簡末段均疑因傷退下火線，但前者覺得只是博得太盡：「只是抽筋而已，我們一直向對手施壓，防守上做得不錯，李斯特城雖然先領前，但那球是他們全場唯一的機會。」曼城領隊哥迪奧拿亦指，昨仗是近期佳作：「（比上周大勝阿仙奴）我享受這仗更多。迪布尼這晚實在不可思議，是他為我們贏了比賽。」

曼城近期另一焦點，是前助教阿迪達離隊。哥迪奧拿提拔波里爾為助教，報道指他雖然與哥帥曾在巴塞隆拿青年軍共事，培育過美斯、恩尼斯達等巨星，但未完全接手所有事務。如賽前熱身時，是傷癒的阿古路指揮射門練習。哥迪奧拿則表示不會改變現有教練團，直至明夏。

（英超消息）