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2019年12月22日星期日
摩帥林柏特 師徒再交手 倫敦打吡迎車路士 冀助熱刺升第四
拖肥悶和廠兵 兩軍新帥同場亮相
巴塞大勝 西甲續居首 基沙文破網 蘇亞雷斯傳射居功
萊比錫反勝保不敗 拜仁主場險勝禾堡
祖雲意超盃決戰拉素 保方冀奪冠報仇
足壇快遞：科蘭展教練生涯掌彭拿路
SUN周日足球直播
東方征理文續追一哥 堅sir勢遣疲兵 富力求穩坐榜首
校隊出征 被斥施壓換旗 巧固球港隊否認涉台風波
僅負星州女將 麥卓賢韓國職業賽奪亞
體壇快訊：潘柯羽亞青賽奪金
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【明報專訊】（請看附圖）
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