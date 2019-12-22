東方征理文續追一哥 堅sir勢遣疲兵 富力求穩坐榜首

理文vs.東方龍獅 深水埗運動場 下午14：30開賽 票價：$60/20

標準流浪vs.富力R&F 屯門鄧肇堅運動場 下午14：30開賽 票價：$80/30

東方7戰4勝1和2負，以13分暫居次席，理文僅以兩個得失球差排第3，雙雙較榜首富力R&F少3分。東方今午在深水埗運動場作客理文，需慎防被搶走次席，不過4名港腳葉鴻輝、黃威、鍾偉強、馮慶燁，上周四才戰畢東亞錦標賽決賽周（東亞盃）返港，堅sir承認他們表現疲憊：「他們昨（前）日馬上歸隊操練，但舟車勞頓下，大家都很累，尤其是在東亞盃兩場正選的黃威。」

陣中4港腳未及恢復

東方面對四日兩戰，今日港超後，周三在高級組銀牌4強惡鬥富力。堅sir嘆賽程太密，雖然已休戰兩周，但傷兵康復進度亦未如理想，李嘉耀、曾錦濤及黃梓浩續缺陣，早前友賽冠忠南區時入波的徐德帥，亦需再休養，今仗或仍需遣疲兵上陣。理文方面，李康廉首次倒戈東方，隊友尼迪利則以7球領前射手榜。

至於富力同日作客標準流浪，兩軍今季班費差距逾十倍，流浪目前僅排尾二，富力或可乘東方和理文鷸蚌相爭，進一步拉開榜首優勢。

元朗護級戰迎愉園互交白卷

此外，昨在元朗大球場上演的護級大戰，雖因「7．21元朗襲擊」發生5個月，港鐵提早於下午1時關閉元朗站，但仍有608名球迷入場。不過，佳聯元朗在主場形勢佔優下，僅以0：0賽和愉園，各得1分。元朗在8輪後仍未打開勝利之門，以4分續排榜尾，愉園則多1分，以對賽成績壓過踢少一場的流浪排尾三。