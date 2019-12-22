摩帥林柏特 師徒再交手 倫敦打吡迎車路士 冀助熱刺升第四

熱刺vs.車路士 now611/621台 明晨00：30直播

摩連奴過去10年9次對陣車路士，錄得4勝1和4負，主場對賽不敗。對倒戈情景不陌生，他賽前亦感到自如：「我是100%熱刺的人，一如以往為球會付出100%，沒有位置容下以前的球會。對我來說，這場比賽的難度在於車路士的質素，情感上並不困難。」令摩連奴忌憚的還有舊部林柏特，兩人去年在英格蘭聯賽盃第3圈交手，林柏特領英冠的打比郡淘汰曼聯，但摩帥自信能復仇：「我永遠都喜愛他，不過我估計他今場會輸。」林柏特亦提到去年一戰，但表示一直尊重對方，「不想自己成為任何人的複製品」。

摩帥盼維頓漢艾歷臣續約穩軍心

熱刺落後車路士3分，但得失球佔優，取勝有望取代對方的第4位。這場倫敦打吡亦予師徒決高下的真正機會，特別是兩軍在聯賽盃早早出局，近一個月來首次周中不需比賽。林柏特指球員體能恢復後，防守能更積極，扭轉車路士近5場聯賽輸4場的低迷狀態。摩連奴則稱休息兩日後，開始高強度戰術訓練，「會是未來一、兩個月頻繁比賽的良好基礎」。他指中場尼當比利今仗復出有助爭勝，又希望維頓漢與基斯甸艾歷臣，能隨隊友艾達韋列特步伐續約。

普巴復操 經理人否認投皇馬

落後熱刺1分的曼聯，同樣對前四亦步亦趨，他們今晚作客近5場得1分的屈福特。中場保羅普巴賽前復操，但料與舊隊友湯卡華利與韋碧克一同缺陣。盛傳普巴不會再為曼聯上陣，但經理人拉奧拿否認他將加盟皇家馬德里：「保羅想在曼聯奪標。」曼聯領隊蘇斯克查亦再表示，對方下月不會離隊。而薩爾斯堡前鋒艾寧夏蘭特赴曼徹斯特一事，昨亦證實屬誤傳。