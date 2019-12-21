體壇快訊：東奧馬拉松落實賽道

姚潔貞傷退亞洲賽

里約奧運馬拉松代表姚潔貞因左腳背骨腫，退出明日的馬拉松亞洲賽，並收爐養傷，明年再衝擊東京奧運資格。姚潔貞今年連破女子半馬及全馬港績，曾表示盼在亞洲賽做出佳績，爭取再戰奧運，上月底赴鹿兒島備戰，但早前因傷提早返港。

傅家俊闖歐洲大師賽正賽

香港桌球「一哥」傅家俊續於英國出戰歐洲大師賽資格賽，在次圈以局數5：0橫掃東道主球手，躋身下月22日於奧地利展開的正賽。傅家俊隨即轉戰德國大師賽資格賽，明晨在首圈對陣中國隊19歲新星顏丙濤，後者世界排名第19，較傅家俊高37位。

公鹿挫湖人返勝軌

力爭重返勝軌的洛杉磯湖人，昨於NBA常規賽作客密爾沃基公鹿，雖有「一字眉」安東尼戴維斯貢獻全場最高的36分，而隊友「大帝」勒邦占士亦取得21分、12個籃板及11次助攻，今季第7次做出「大三元」，惟面對主隊仍以104：111敗陣。助公鹿重返勝軌、攻入34分的「字母哥」安迪度高安普（圖前），是役與二哥兼隊友芬安拿斯，以及效力湖人的胞弟高斯達斯同場出現，3人賽後合照留念。