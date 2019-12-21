港足新世代 東亞盃萌芽 「九七後」晉身大港腳 汲取經驗鋪路接棒

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

站穩正選拒自滿 徐宏傑冀再進步

「多年前大家仍在踢青年賽，想不到現在大家已一起為大港腳比賽，真的大個仔了。」近兩季效力中甲梅州客家的徐宏傑，18歲才開始代表港足梯隊，但近年進步神速，已逐漸站穩大港腳後防正選。日前東亞盃煞科戰後感性落淚的他，謙稱「97年一代」仍屬學習階段：「始終經驗尚淺，自己仍有很多地方需要改善，希望累積今次大賽經驗後，有朝一日真的站穩陣腳。我亦希望將來有更多同齡或更年輕的球員冒起，入選大港腳，一起再進步。」

港足3戰全敗結束東亞盃之旅，賽事中悉數正選上陣的徐宏傑，在對中國隊完場後不禁流下男兒淚，看過相關報道及球迷網上留言鼓勵，他誓言往後變得更強，「球迷的支持令我有更大動力去進步」。

專注閘衛發展增助攻能力

「傑仔」可勝任後防每個位置，這「通天老倌」過去曾希望司職中堅，現有感身形較輸蝕，承認長遠會專注閘衛發展：「現今的閘衛不可能只專注防守，要攻守平衡才算好閘衛，我也想在助攻技術再進步。」

學生港腳鄭兆均 盼當全能翼鋒

鄭兆均與徐宏傑同樣出身自標準流浪青訓，近兩季改投理文漸獲正選，上季更榮獲港超最佳青年球員。他另一身分是學生，現就讀香港城市大學社會科學學系，今次東亞盃比賽日後，他回到酒店就要趕論文功課，笑言其球員生涯「經常都是這樣」。

賽後返回酒店趕論文

鄭兆均獲港足主帥麥柏倫重用，東亞盃對韓國隊及中國隊兩仗都獲正選，連當事人賽前也始料不及：「可以和多名港足U隊舊隊友再次並肩作戰，感覺當然非常好，希望將來有更多青年隊友在大港腳再聚。」

東亞盃決賽周過程中，均仔難忘韓國隊的反擊效率、日本隊的組織進攻，眼界大開，並訂下大計，想做個攻守俱佳的全能翼鋒：「如韓國隊翼鋒羅相浩的逼搶和盤扭技術，自己都很想學到，也令我回想中學時踢波風格是很進取的。汲取今次比賽經驗，希望往後可更放膽進攻，靠自己做突破製造進攻甚至入球，而非只是依賴隊友。」

他亦稱以今季狀態，矢志為理文打入港超前4及取盃賽錦標。

喜獲重用 羅梓駿珍惜磨練機會

東亞盃決賽周3場皆有上陣的港足年輕球員，除了在中國聯賽落班的陳俊樂和徐宏傑，還有效力傑志的羅梓駿。他自今年9月世界盃外圍賽迎「地標戰」，獲主帥麥柏倫及助教兼恩師朱志光重用，港足近7仗均有落場。閘衛出身的他，在港足會推前任翼衛，且左右兩邊皆勝任，堪稱球場上的多面手。

「好開心可和自小踢代表隊的隊友再次一起比賽，感覺時間過得很快。」8天踢3仗，羅梓駿認會有疲態，但指機會難逢，故分外珍惜今次參賽機會：「是很好的學習經驗，體驗到在港超感受不到的比賽節奏，但全數落敗和無入球，會有不甘心，抱歉令球迷失望，但我相信這不是一個終點。」

向前輩討教改善防守

回到傑志，羅梓駿盼專注兩閘位置磨練，多向唐建文及丹尼等前輩，聽取經驗之談，並提及訪問當日身旁的徐宏傑，也是學習對象：「他身高跟我差不多，但予人感覺硬淨，防守不易輸蝕，是我要學習的地方。」

（港足人語）