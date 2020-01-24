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2019年12月21日星期六
新廠長阿迪達料改善守力 師承哥帥兩年 最高水平學習受用無窮
阿迪達任阿仙奴主教練 「我知道要做的功夫很多」
曼城迎李城續追紅軍 傳哥帥獲允明夏添3兵將留效
紅軍決戰法林明高 雲迪積克料復出
戰巴塞漏判極刑 皇馬促公開球證錄音
足壇快遞：萊比錫迎奧軍冀保榜首
SAT周六足球直播
港足新世代 東亞盃萌芽 「九七後」晉身大港腳 汲取經驗鋪路接棒
盧卡斯解約離傑志勢續戰港超
體壇快訊：東奧馬拉松落實賽道
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【明報專訊】（請看附圖）
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