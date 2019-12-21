新廠長阿迪達料改善守力 師承哥帥兩年 最高水平學習受用無窮

愛華頓vs.阿仙奴 now611/621台 晚上20：30直播

故事要由大約四年前說起。伊朗裔英國富商Moshiri為了籌旗入主愛華頓，把手上的阿仙奴股份全售予控股公司拍檔Usmanov，隨即順利成為拖肥糖班主；Usmanov則在去季賣股給Kroenke，待季中Kroenke全盤擁有兵工廠，便出現了柏高不久前所敘述的辦公室政治、管理層人事變動、轉會策略失敗、艾馬利被炒帥位懸空等等連鎖反應，才有如今「翻兜」阿迪達（純屬柏高自我感覺良好）之舉。

倒是愛華頓相關題目基於收視率而甚少觸及，但root cause還是在於老闆急於求成，以致定位出錯，近似熱刺在普捷天奴執教前的那一大段波動期。兩家球會本來同屬緊隨Big幾之後的二線頭。當熱刺放手讓普普砌番好隊波、組軍求實用不求大牌，Moshiri的想法卻真不是個個受得了。「我們身處英格蘭西北，乃足球界的新荷李活，有哥迪奧拿、摩連奴、高普，要競爭便需有個星級教頭，所以找來（朗奴）高文。」

愛華頓不效法李城 搞出個大頭佛

聘請朗奴高文不是錯，實情為他率領拖肥的首年，事事四平八穩而偶有驚喜。無奈上有好者下必甚焉，班主追求荷李活大堆頭娛樂性，其下的足球總監第二季招攬大批成熟成形或薄有名氣的二三線兵，偏偏賣走盧卡古而沒有補入中鋒，卻期望一步到位、期望大踢巴塞式地面進攻。如此搞出大頭佛的循環以兩年為周期，最近由馬高施華重演一遍。

老實說以拖肥的人腳，只要效法李斯特城放下身段實事求是，至少不虞降班。預計進駐葛迪遜公園的安察洛堤，倘問合用與否，不如先看看他將得到什麼支援、承受什麼期望。同樣提問也適用於阿迪達身上。幾乎忘記了阿迪達其實在愛華頓度過球員黃金期。撇除他無主帥經驗，今次如非阿仙奴捷足先登，拖肥也真可考慮把兵符託付，起碼不必像擔心肥安那樣，跟部下有代溝或戰術過時，拖肥躉也肯定不像個別兵工廠球迷般敵視阿迪達。

也許確是萬物有時，相比前季雲格將退未退之時，廠迷對阿迪達的莫名恨意已溝淡，反對他做廠長的原因亦趨向理性——儘管大部分原因依然是難以認同。無疑他的教練資歷欠奉，惟也因此一切皆屬估估吓，譬如一口咬定解決不了阿仙奴的作客病，理據呢？沒有。質疑他的領袖風範，以及無法向隊員灌輸場上的領導能力，也跟其阿仙奴前隊長的身分相悖，何况所謂的領導能力本屬無形亦無從量化。

別奢望阿仙奴下季迅速大躍進

唯一可供後續研討的，大概乃防守結構，而這是柏高最看好阿迪達可撥亂反正的一環。正如以往評論哥迪奧拿，每個進攻步驟均為了時刻保持隊形，幫助反搶及防範反擊。今季曼城執行得不好乃事實，但當中涉及陣容上各種主動或被動的改變，概念及方法則依舊實在。阿迪達跟隨哥帥多兩年，便多學了兩年最高水平的功課。當然此刻不會有何成功保證，最重要始終是保持平常心，別指望別年今日阿仙奴可獨佔榜首就是了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。