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2019年12月20日星期五
巴塞0:0皇馬 17年來首次 加泰示威釀警民衝突 場外46人傷
利物浦闖決賽鬥法林明高
曼聯曼城4強互碰 李城鬥維拉
科隆拒撐獨裁者 停建中國青訓學院
C朗奠勝助祖雲挫森多利亞 保方平意甲上陣紀錄
朱志光結束港足合約 麥柏倫冀續合作
冰球雙子全球選拔突圍 港隊首征冬季青奧
體壇快訊：港壁男團世界賽8強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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