巴塞0:0皇馬 17年來首次 加泰示威釀警民衝突 場外46人傷

這場西甲首循環大戰本於10月26日上演，因當時加泰隆尼亞爭取獨立示威浪潮，最後以安全為由延至昨晨舉行。一個名為「民主海嘯」的加泰隆尼亞組織，昨仗賽前4小時在魯營球場附近示威，爭取就該區獨立舉行自決公投，參與者達5000人。

兩軍17戰同得36分 巴塞續居首

據報不少示威者揮舞加泰獨立旗幟，賽前數小時亦以廢棄的貨櫃箱等雜物，堵塞前往魯營的主要道路，之後又縱火、投擲石塊及膠水樽等，與施放橡膠子彈的警方對峙，但兩軍一同出發未有受影響。事件終釀成46人傷，8人送院，9人被捕。魯營內有球迷高叫「獨立、自由、自決、釋放政治犯」，以千計球迷一起展示「西班牙，坐下和對話」的橫額，其間有人將一些迷你足球擲入場內，導致比賽一度暫停。

巴塞教練華維迪賽後否認麾下受場外氣氛影響發揮，卻說：「我們未能抵受皇馬的施壓，主場求勝也帶來壓力，推進並不順暢。我們亦有一些入球機會。這是一場普通比賽，國家打吡戰永遠是張力十足的。」巴塞各項賽事近6次主場迎戰皇馬僅得1勝，另一邊廂的施丹，卻成為首個連續5次作客巴塞不敗的皇馬主帥，但他失望地說：「己隊值得獲得更多，必須好好地把握入球機會。」

施丹連續5次領軍作客巴塞不敗

皇馬隊長沙治奧拉莫斯更認為隊友華拉尼，上半場曾於敵軍禁區兩度被侵犯，應獲判12碼：「那是非常清楚的，但我們無法改變。視像裁判（VAR）是存在的，但今天我們有點運滯。」此外，皇馬中場卡斯米路的頭槌攻門，曾被巴塞守將碧基護空門；加里夫巴利亦在下半場射入，卻因些微越位而被判入球無效，令巴塞避過今季首次主場落敗。

（西甲消息）