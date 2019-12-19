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2019年12月19日星期四
港足兩球憾負國足 逾百港人現場撐 雙閘灑淚承諾求進
葉鴻輝黃洋認不足 讚小將出色有希望
韓國小勝日本後上三連霸 功臣黃仁範膺MVP
美卿撐奧斯爾 耶耶：政治歸政治
最年輕紅軍負強陣維拉 聯賽盃8強止步
蜂兵言和萊比錫 辛祖破入球紀錄
湖人負溜馬 七連勝告終
體壇快訊：港壁男團世界賽首名出線
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【明報專訊】（請看附圖）
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