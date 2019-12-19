港足兩球憾負國足 逾百港人現場撐 雙閘灑淚承諾求進

港足基本沿用首仗對韓國隊的人腳，而近200名香港球迷入場前，沿途呼喊「光復香港，時代革命」等口號及高舉韓語文宣。奏國歌時，香港球迷續報以噓聲及背向球場，並在開賽前合唱「願榮光歸香港」；看台對面約2、30名中國隊球迷則高唱國歌，惟入場人數少，對立氣氛不強。而香港球迷組織「香港力量」表示，有港人進場時被球場保安要求，掀起球衣檢查底衫有否政治標語，部分球迷拒絕下曾發生推撞，但最終成功入場。

港迷入場被查底衫標語

港足開賽僅8分鐘，一次角球防守失誤，被中國隊後衛吉翔門前頂入。19分鐘後港足首次中龍，37歲老將基奧雲尼施射中楣彈出，其後再有射門亦被國足門將劉殿座撲出，半場落後0：1，港足控球率三成，但3射2中龍。

港足下半場不乏機會，陳俊樂一次罰球攻勢近門起腳被敵衛化解，黃威亦曾側身窩利但射高。70分鐘，港足中堅艾里奧禁區內犯規被罰12碼，張稀哲主射得手，港足終負0：2，3戰皆北兼失9球零入球。中國隊以3分摘季，繼2010年東亞盃後首挫港足。

兩失誤致敗 徐宏傑冀更努力

賽後港足向觀眾席球迷致謝，3仗皆正選的一對閘衛徐宏傑及唐建文，齊齊流下男兒淚。22歲的徐宏傑效力中甲梅州客家兩季，近季站穩港足正選。他稱辜負了球迷期望：「港足對我意義很大，給我很多信心，落敗後球迷仍持續打氣和鼓掌，令我很感動。」他續道，東亞盃激發他往後更努力。

34歲的唐建文則大器晚成，近兩年才入選大港腳，賽前他稱要守護港人尊嚴，賽後表現激動需隊友安慰，並為未能兌現承諾而道歉：「球迷希望我們做到一些事，結果真的令人失望，完場後看到球迷依然大聲打氣和唱歌，繼續支持港足，我們接着都不會認輸。」他又稱：「這班青年球員愈踢愈有信心，很有飢渴感，相信往後會願意承擔更多責任，將足球成為港人驕傲。我們老一輩暫未做到，但球迷持續打氣，會感染下一代成長。」

港足主教練麥柏倫雖對今屆賽果感失望，但稱對中國隊創造不少入球機會，相信將來會更好。而國足守住「底線」挫港足，暫代主帥李鐵被問及「坐正」機會時，僅稱會將每天工作盡力做好。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊