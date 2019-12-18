基沙文國家打吡爭成主角 伙美斯領銜巴塞鋒線 迎皇馬冀再當剋星

巴塞隆拿vs.皇家馬德里

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巴塞隆拿和皇家馬德里在西甲同是16戰得35分，這場首循環大戰原本於10月26日進行，卻因當時加泰隆尼亞爭取獨立及示威浪潮而延期，其後多名政治領袖被西班牙政府拘捕定罪。一個名為「民主海嘯」的加泰隆尼亞組織，已決定明晨賽前4小時在魯營球場附近示威，目的在倡導就該區獨立舉行自決公投。故此，據報將有3000警力加強保安。另外，兩軍賽前罕有地同住一間距離魯營600米的酒店，會以兩架沒有標示的隊巴一同出發往球場。

兩軍因應加泰局勢酒店同宿 賓施馬負破門重任

皇馬教練施丹說：「我毋懼一切，為國家打吡戰而高興。這正是你在意的比賽。」皇馬今次缺少夏薩特和馬些路等4名傷兵，卻有箭頭賓施馬過去10次披甲入10球的有力支持。對於近12仗亦入14球的敵鋒美斯，據報施丹將委派21歲中場費達歷高華維迪緊盯，施丹說：「他是個新發現，做得非常好，為皇馬增值。」

基沙文效力馬體會屢破皇馬大門

然而不能忽視的是巴塞前鋒基沙文。他連同兩場歐聯分組賽在內，近5次上陣分別獲美斯、門將達史特根及蘇亞雷斯助攻得手，亦曾助攻美斯，似漸適應「地上最強」踢法。他說：「我過去從電視觀看國家打吡，這次能參與就像發夢。這是全球球迷引頸以待的賽事，我期待它。」他效力馬德里體育會5季期間，已習慣與皇馬踢打吡戰，上陣其中6場各破門1次，也助馬體會取得3勝2和1負佳績。此外，巴塞與皇馬據報同時垂青阿積士的雲迪碧克，傳言這名22歲中場的身價約6,000萬歐元（約5.2億港元）。