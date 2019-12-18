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2019年12月18日星期三
港足鬥國足爭季謝幕 反修例風波下對碰 葉鴻輝：予港人正能量
換角色再迎港中戰 張健峰傳授後輩經驗
藍武士決戰韓國 冀報上屆敗仇
紅軍征世冠盃 防線殘缺急召3小將
傳安察洛堤接掌愛華頓 英媒：最快周六領軍鬥兵工廠
港壁球隊世界賽勢首名闖16強
體壇快訊：港男花劍奧運排名暫列第5
電視精選
基沙文國家打吡爭成主角 伙美斯領銜巴塞鋒線 迎皇馬冀再當剋星
拉素反勝穩守第3 八連勝力逼國米祖雲
紐布爾停4場無緣隨史浩克作客
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足鬥國足爭季謝幕 反修例風波下對碰 葉鴻輝：予港人正能量
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