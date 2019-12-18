港足鬥國足爭季謝幕 反修例風波下對碰 葉鴻輝：予港人正能量

香港vs.中國 開電視77台、有線602/662台 下午15：15直播

韓國vs.日本 有線602/662台 晚上18：30直播

港足昨於釜山廣域市機張郡的操練場備戰，中國隊則閉門操練。兩軍過去20次交手，港足僅2勝5和，但不乏經典戰役，如「有層次海報風波」後，兩戰打和中國隊。今次兩軍在「反修例風波」下首次對碰，遠赴釜山的香港球迷上仗賽後高呼要「贏中國」。有香港球迷組織續號召港球迷賽前聚集，遊行至比賽場地，並於開賽前在場內合唱「願榮光歸香港」。

內地傳媒早前報道，由於「目前眾所周知情况」，國足「底線」是擊敗港足，國足暫代主帥李鐵日前亦稱今仗目標只有一個，就是全力爭勝。港足門將葉鴻輝在4年前力挽狂瀾，領軍兩度守和中國隊，他昨亦稱：「最後一仗希望用好成績作結，今仗爭勝帶給香港市民正能量和歡樂，這是近來香港最需要的元素。」今仗在韓國舉行，預計入場人數不多，但阿輝稱：「我聽說有不少球迷入場支持，相信球迷的力量是足夠的。」

國足姜至鵬腳踢頭 兩黃今仗停賽

港足在8天內踢3仗，連續兩仗正選的隊長黃洋承認吃力，但稱對手情况也一樣，並說：「知道中港球迷都較關注這賽事，對手很想贏，一定會踢得較進取，我們會先集中防守，希望至少取得一分。」

國足後衛姜至鵬早前對日本隊時，使出「功夫腳」引起爭議，累積兩黃今仗需要停賽。中場陳俊樂稱，落場後就當作戰場，不會因為對手踢法硬淨而退縮。國足翼鋒韋世豪今仗或傷癒復出，效力中超廣州富力的陳俊樂形容，對方靈活及速度快，尤其單對單能力強，絕對需要提防。

麥柏倫冀發揮團隊精神

港足主教練麥柏倫期望，汲取上仗大敗予日本隊的經驗，令球員踢出表現：「我們有的是團隊精神，如果每人都踢得好，就能有不一樣的表現。」他續道，球隊可「夫添」應戰，盼表現令遠道而來支持的香港球迷自豪。香港足總主席貝鈞奇亦抵釜山，將入場為港足打氣。他稱贏波固然是最大期望，和局也是不少球迷期許，但對手水平較高一線，要先做好防守，不能急於爭勝。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊