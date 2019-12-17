紅軍曼城16強碰馬德里雙雄 車路士拜仁演2012年決賽翻版

3支英超「運滯」球隊中，或以大戰皇家馬德里、由巴塞隆拿前帥執教的曼城為最，因為皇馬過去歐聯曾四度與「藍月」交鋒，取得2勝2和，當中包括2015/16年球季4強賽兩戰以總比數1：0勝出。曼城總監碧格利斯坦說：「這當然是一場硬仗。皇馬曾封王13次，是最佳球隊。不過，曼城為爭取成為最佳球隊，就得要打敗最佳球隊。」

紐亞:喜愛作客倫敦

馬體會總監維拉華迪在得知對手是爭取蟬聯冠軍的利物浦後，即向對方送高帽：「面對衛冕的球隊總是荊棘滿途。利物浦已擁有被譽為最佳球隊的元素。我們只能以努力不懈和經驗去迎抗。」車路士則與拜仁慕尼黑曾於2012年決賽踢至加時打和1：1，客軍「藍戰士」最後以互射12碼勝出首奪冠軍，但拜仁門將紐亞喜歡到倫敦比賽，事關球隊曾在那裏上演的2013年決賽，打敗亦是來自德甲的多蒙特奪冠。他說：「我們在倫敦有很好的經歷。不過，車路士是一支危險球隊，必須極之嚴肅對待。」

PSG惡鬥多蒙特

巴塞與拿玻里是一個新鮮組合，後者新帥加度素說：「對手是偉大球隊，對我們來說是巨大挑戰。可是我們定必無懼作賽。」巴黎聖日耳門（PSG）則在面對1997年冠軍多蒙特時，是需爭取避過連續4屆16強出局的厄運。兩軍過去只曾在2010年交手，當時兩軍兩度在分組賽言和。歐聯16強首、次回合將分別在明年2月18日及3月10日展開。

（歐聯消息）