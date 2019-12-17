Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年12月17日星期二
金判坤冀港足延「為香港而死」精神 辭任主帥兩年 籲中港戰需令港人自豪
對未獲落實續約失望 為當年不辭而別致歉
日女足強勢鬥韓爭后冠
兩繩會合併陷僵局 港將或被迫棄戰世界賽
李慧詩凱旋 放眼世界賽為東奧綵排
黃尹雋破港績後未自滿 冀衝擊「220」
體壇快訊：施比蘇格蘭賽封王
電視精選
紅軍曼城16強碰馬德里雙雄 車路士拜仁演2012年決賽翻版
廠兵慘負藍月 主場6仗不勝24年最差
高圖爾斯當間接功臣 皇馬逼和華倫續守次席
國米遭逼和 得失球贏祖雲續居首
下一篇
上一篇
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
金判坤冀港足延「為香港而死」精神 辭任主帥兩年 籲中港戰需令港人自豪
對未獲落實續約失望 為當年不辭而別致歉
日女足強勢鬥韓爭后冠
兩繩會合併陷僵局 港將或被迫棄戰世界賽
李慧詩凱旋 放眼世界賽為東奧綵排
黃尹雋破港績後未自滿 冀衝擊「220」
體壇快訊：施比蘇格蘭賽封王
電視精選
紅軍曼城16強碰馬德里雙雄 車路士拜仁演2012年決賽翻版
廠兵慘負藍月 主場6仗不勝24年最差
高圖爾斯當間接功臣 皇馬逼和華倫續守次席
國米遭逼和 得失球贏祖雲續居首
金判坤冀港足延「為香港而死」精神 辭任主帥兩年 籲中港戰需令港人自豪
對未獲落實續約失望 為當年不辭而別致歉
日女足強勢鬥韓爭后冠
兩繩會合併陷僵局 港將或被迫棄戰世界賽
李慧詩凱旋 放眼世界賽為東奧綵排
黃尹雋破港績後未自滿 冀衝擊「220」
體壇快訊：施比蘇格蘭賽封王
紅軍曼城16強碰馬德里雙雄 車路士拜仁演2012年決賽翻版
廠兵慘負藍月 主場6仗不勝24年最差
高圖爾斯當間接功臣 皇馬逼和華倫續守次席
國米遭逼和 得失球贏祖雲續居首
prev
next