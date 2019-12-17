金判坤冀港足延「為香港而死」精神 辭任主帥兩年 籲中港戰需令港人自豪

明報記者 余瑋 - 韓國釜山直擊

50歲的金判坤兩年前出任韓國足總技術總監，現已晉升副主席。東道主韓國隊上周在東亞盃首仗以2：0挫港足，賽後他主動走去與港足主帥麥柏倫握手，並讚港足表現不錯。他日前盡地主之誼，邀請到訪的香港傳媒吃部隊鍋。

現任韓足總副主席

9年前，金判坤帶領港足出戰東亞盃，如今港足能再次參賽，他為球員感到自豪，並透露上周「港韓戰」賽後，到酒店跟港足職球員寒暄：「球隊防守組織不錯，這是港足的強項，要好好繼續保持，但對強隊若貿然進攻，只會更易失球。整體而言，球員心態及體能上，可挑戰國際賽舞台。」

港足在東亞盃兩仗皆北，明午將迎最後一仗，上演備受矚目的「中港大戰」，大敗予日本隊後，隨隊作客的球迷在場內高呼要「贏中國」，兩軍昨均閉門操練。

4年前，Kim sir帶領港足在世界盃外圍賽兩和中國隊，他回想尤其主場一戰，氣氛令他永世難忘：「這是我教練生涯最美好的一場比賽，球員全情投入比賽，球迷全心全意打氣，令賽事成為屬於我們的慶典，我永遠都不會忘記。」他相信，現時港足球員亦知使命，會在「中港大戰」竭盡全力：「我認為港足球員在這場賽事能取得一些成就，不止是賽果，而是球場上展示出令香港人自豪的毅力。」

讚港足防守佳 難忘領軍兩和國足

離開港足近兩年，問到現在港足還有沒「Die for HK」元素，Kim sir肯定地說：「當然，我認為這是他們的義務。我跟他們說，無論能力高低、輸贏也不要緊，但有責任以表現令香港市民感到自豪，要為香港和香港人之名而戰。」他續道，即使贏輸，球迷也要站在同一陣線：「若失去球迷支持，教練和球員會變得舉步維艱。」

鄭兆均及羅梓駿等1997年後出生的小將，為金判坤麾下首批港足青訓，二人隨港足出戰今屆東亞盃，Kim也替他們高興：「小將能參加大賽有助進步，我也想鼓勵他們，期望有朝一日，可在亞洲盃決賽周等大賽再看到他們。」

（東亞盃專訪）