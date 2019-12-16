Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年12月16日星期一
曼聯僅和 熱刺奏凱升第5 分別追近至落後第4位車路士4和3分
紅軍赴多哈戰世冠盃 韋拿杜姆負傷遠征
C朗助祖雲輕取烏軍 加度素首領拿玻里吞敗
萊比錫反壓慕軍升德甲榜首
國足負韓兩戰全敗 後日鬥港足爭第3 日韓爭冠
奪東奧資格後返港 黃鎮廷冀爭牌
港花劍隊東奧測試賽得第6
電視精選
黃尹雋創港全馬最快時間 2小時20分58秒破塵封35年紀錄
李慧詩世盃澳洲站凱林賽得第11
仇多明單車慈善賽包辦兩冠
體壇快訊：桃田陳雨菲世巡賽稱王封后
下一篇
上一篇
仇多明單車慈善賽包辦兩冠
prev
next
【明報專訊】前單車港將仇多明（右）昨在健康快車慈善賽包辦兩冠，先領銜於隊際計時賽掄元，再力壓前隊友鄧宏業、袁智浩、前三項鐵人好手李致和等衛冕公路繞圈賽男子精英組；女子組則由馮慰藍（左）奪冠。
上 / 下一篇新聞
曼聯僅和 熱刺奏凱升第5 分別追近至落後第4位車路士4和3分
紅軍赴多哈戰世冠盃 韋拿杜姆負傷遠征
C朗助祖雲輕取烏軍 加度素首領拿玻里吞敗
萊比錫反壓慕軍升德甲榜首
國足負韓兩戰全敗 後日鬥港足爭第3 日韓爭冠
奪東奧資格後返港 黃鎮廷冀爭牌
港花劍隊東奧測試賽得第6
電視精選
黃尹雋創港全馬最快時間 2小時20分58秒破塵封35年紀錄
李慧詩世盃澳洲站凱林賽得第11
仇多明單車慈善賽包辦兩冠
體壇快訊：桃田陳雨菲世巡賽稱王封后
曼聯僅和 熱刺奏凱升第5 分別追近至落後第4位車路士4和3分
紅軍赴多哈戰世冠盃 韋拿杜姆負傷遠征
C朗助祖雲輕取烏軍 加度素首領拿玻里吞敗
萊比錫反壓慕軍升德甲榜首
國足負韓兩戰全敗 後日鬥港足爭第3 日韓爭冠
奪東奧資格後返港 黃鎮廷冀爭牌
港花劍隊東奧測試賽得第6
電視精選
黃尹雋創港全馬最快時間 2小時20分58秒破塵封35年紀錄
李慧詩世盃澳洲站凱林賽得第11
體壇快訊：桃田陳雨菲世巡賽稱王封后
prev
next