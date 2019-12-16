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仇多明單車慈善賽包辦兩冠

【明報專訊】前單車港將仇多明（右）昨在健康快車慈善賽包辦兩冠，先領銜於隊際計時賽掄元，再力壓前隊友鄧宏業、袁智浩、前三項鐵人好手李致和等衛冕公路繞圈賽男子精英組；女子組則由馮慰藍（左）奪冠。

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