黃尹雋創港全馬最快時間 2小時20分58秒破塵封35年紀錄

兩月內打破3項長跑香港紀錄

黃尹雋昨早在日本山口縣出戰防府馬拉松，半程跑出1小時9分22秒，其後保持均速，雖然在35公里後稍微跌速，最終仍以2小時20分58秒完走，全場排名21，並推前香港男子全馬最快時間12秒，只待香港業餘田徑總會確認；舊紀錄為洋將Paul Spowage，在1984年於倫敦馬拉松做出的2小時21分10秒。

黃尹雋近月銳不可當，先在今年10月底的香港十公里挑戰賽做出30分51秒，打破前三項鐵人港將李致和保持了15年的紀錄；6日後再赴澳門出戰亞洲城市賽，在5000米跑出14分50.78秒，將塵封41年的香港紀錄推前5.52秒。上周在港島十公里賽以平紀錄時間奪冠，昨乘勇再書香港紀錄，同時亦將個人最佳時間（PB）大幅推前逾8分半鐘，舊PB為今年初在渣打香港馬拉松做出的2小時29分33秒，而東京奧運達標時間則為2小時11分30秒。

程小雅港道路賽大熱封后

此外，不少本地好手昨亦在香港賽事收穫佳績，港隊競走「一姐」程小雅出戰香港道路錦標賽，做出比男子組冠軍更快的1小時35分40秒大熱封后，賽後東京奧運排名上升一級至第29位，憑前60名入圍的呼聲甚高。不過，程小雅一直以達到1小時31分正為目標，盼以此奧運標準直接入圍，她本月底將飛赴日本集訓，備戰明年2月在神戶上演日本全國賽，盼繼今年達到世界賽標準兼破香港紀錄後，再在此福地衝擊奧運資格。

越野跑猛將黃浩聰昨首偕太太邱玉屏夫妻檔戰TNF 100賽，結果在100公里超馬賽事力壓一眾外國及本地跑手，以12小時49分57秒完賽，參賽7年首度登頂；女子組則由張敏怡以15小時45分34秒封后。

（馬拉松消息）