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萊比錫反壓慕軍升德甲榜首

【明報專訊】RB萊比錫昨晨德甲憑柏德列舒希克、迪姆華拿及洛迪梅基尼各建一功，作客3：0大勝杜塞爾多夫，賽後15戰得33分，以兩分壓今晨作客以1：2被禾夫斯堡絕殺的慕遜加柏，升上榜首。

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