曼聯僅和 熱刺奏凱升第5 分別追近至落後第4位車路士4和3分

曼聯開賽20秒便有連格禁區內快速射門柱邊出界。兩分鐘，愛華頓後衛賀基迪「笠」射被曼聯門將迪基亞跳盡托出底線。10分鐘，曼聯中堅域陀連迪路夫長傳予「福仔」拉舒福特左路射門不中目標。26分鐘，福仔主射的罰球被失位的愛華頓門將比克福特撲出。曼聯於36分鐘失守，當時愛華頓右路傳中，愛華頓後衛耶利文拿及前鋒卡維特利雲一起衝門，其中後者以左手箍着欲單槌解圍的迪基亞右肩，疑因此令該西班牙籍門將最終「打空氣」，之後皮球擊中不為意的連迪路夫腳部彈入網窩，使曼聯上半場落後0：1。

格連活特為曼聯扳平 熱刺絕殺狼隊

曼聯新星格連活特於下半場65分鐘入替連格。70分鐘，連迪路夫禁區快射越楣而出，未能將功贖罪。78分鐘，格連活特乖巧地射入近柱波扳平1：1完場。另據英國《每日鏡報》報道，曼聯主帥蘇斯克查上周五已飛往奧地利，商議薩爾斯堡的挪威同胞艾寧夏蘭特下月加盟「紅魔」事宜。據悉這19歲前鋒也有意入「魔」，而其市值已升至8000萬鎊（8.3億港元）。

同日熱刺作客狼隊藉翼鋒盧卡斯莫拉，於8分鐘獲中場迪利阿里助攻得手，但被敵軍艾達馬查奧爾在67分鐘扳平。補時1分鐘，此役後備上陣的基斯甸艾歷臣助攻維頓漢絕殺，令熱刺險勝2：1。熱刺與狼隊賽後分別得26和24分。熱刺領隊摩連奴賽前稱，由於這北倫敦球隊陣容不算龐大，所以即使稍後賽事頻密，也不會讓上周中歐聯敗走拜仁慕尼黑時缺陣的箭頭哈利卡尼休戰，並將連踢12月26和28日的兩場英超比賽。

車路士接連失分 林柏特批麾下行軍慢

至於車路士前晚主場爆冷負般尼後，雖仍排第4，但被熱刺及曼聯愈追愈近，領隊林柏特斥麾下行軍緩慢及後場傳球太多：「球迷入場支持球隊，但因球隊表現欠佳而無法興奮起來。4個後衛傳球10次，這是不應該。這不是我想執教的球隊。下輪作客熱刺，球迷亦會去捧場呢！」