曼城爭標寸土必爭 作客廠兵續追紅軍 哥帥闢謠稱留效

阿仙奴vs.曼城 now611/621台 明晨00：30直播

力爭英超三連霸的「藍月」曼城，今季16輪後暫列第3位，且已錄得4場敗仗，翻查過去兩季奪冠時同期成績，上季16戰僅1負，前季16戰更是15勝1和不敗，表現可謂今非昔比。目前落後踢多1場的榜首利物浦17分下，曼城迎接聖誕快車前，明晨將惡鬥近態回勇的阿仙奴，絕對不容有失。雙方過去5次交手，藍月取得全勝，合共攻入14球僅失2球。

賽前外界盛傳，合約至2022年夏天才約滿的主帥哥迪奧拿，有意在今季完結後提早解約離隊，對此哥帥在記者會矢口否認：「不，這並非事實。我數周前才講過自己對球隊的願景，我享受在這裏的挑戰，想不到有任何原因要離隊。」

保羅蘇沙成阿仙奴新帥人選

阿仙奴上輪聯賽重返勝軌，據報仍在積極尋覓新帥人選，最新與「兵工廠」扯上關係的，是今季帶領波爾多在法甲暫列第5的教頭保羅蘇沙。而兵工廠的另一目標安察洛堤，據報較大機會選擇執教愛華頓，「拖肥」暫代主帥鄧肯費格遜，亦表明「球隊需要一名世界級教練」。至於阿仙奴前帥艾馬利，自上月被炒後首於社交網開腔，表示為擁有背後團隊感安慰。據報他已拒絕愛華頓及兩間中國球會邀請，暫時未有復出時間表，只希望稍作休息。

比比勢休戰 沙加腦震盪上陣成疑

軍情方面，主隊左閘基蘭泰亞尼因上輪聯賽右肩脫骱長唞3個月，尼高拉斯比比亦在該仗左膝受傷，是役未能趕及復出，右閘比利連則已復操，但今仗上陣成疑，中場格列沙加上場輕微腦震盪，賽前需再接受檢查，才知可否披甲。而客軍有兩大中堅史東斯及拿樸迪避戰，料續由客串的費蘭甸奴伙拍奧達文迪鎮守中路，而因肌肉問題休戰逾半個月的首席射手阿古路，哥帥透露對方仍未復操，日前在歐聯「戴帽」的加比爾捷西斯續掛帥。