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2019年12月15日星期日
港足5蛋不敵日本兩連敗 華人防線屢失守 球迷籲下場贏國足
港迷「齊上齊落」行動 持韓語文宣入場
隊長岩渕真奈連中三元 日本女足挫中國兩連捷
李慧詩世盃澳洲站封后 破200米亞洲紀錄 贏盡4站爭先賽
張家朗花劍世盃首圈倒灶
陳雨菲戴資穎決戰爭年終一姐
字母哥復出轟37分 公鹿挫灰熊17連勝
體壇快訊：愉園菁英盃反勝大埔開齋
電視精選
曼城爭標寸土必爭 作客廠兵續追紅軍 哥帥闢謠稱留效
沙拿兩球領紅軍挫屈福特 李城車仔齊失分
母患病負家庭重擔 連格感謝蘇帥鼓勵挽信心
拜仁多蒙特大勝力逼慕遜加柏
國米或簽基奧特取代伊卡迪
基沙文倒戈破網 巴塞遭皇蘇逼和連勝斷纜
足壇快遞：34歲拿維斯宣布掛靴
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足5蛋不敵日本兩連敗 華人防線屢失守 球迷籲下場贏國足
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