李慧詩世盃澳洲站封后 破200米亞洲紀錄 贏盡4站爭先賽

港隊昨於場地單車世界盃布里斯班站登場，焦點車手李慧詩在爭先賽200米計時賽，以10.387秒推前自己去年創下的10.571秒亞洲紀錄，並以首名直入16強。隊友李海恩以10.955秒排20，但首圈敗予意大利隊車手，無緣16強。李慧詩緊接掃走美國隊車手，進入3場2勝制的8強後，以場數2：0挫烏克蘭隊車手。她在4強輕取俄羅斯隊的禾諾娃後，在決賽遇上澳洲隊車手摩頓，仍毋懼對方主場聲勢，以直落兩場大熱封后，延續逾一年半爭先賽不敗威勢。李慧詩預料棄戰明年的壓軸一站，今季參戰4站爭先賽全部奪金，今日轉戰凱林賽（又稱競輪賽），力求此項今季首面獎牌。

梁寶儀逄瑤麥迪遜創女隊最佳

而梁寶儀昨改與逄瑤拍檔，在女子麥迪遜賽擦出火花。二人憑突圍超越主車群一圈搶得20分，加上之前兩個衝刺圈獲第4名，僅負美國隊組合以「梗頸四」畢業，是港女隊歷來世界盃最佳成績。男將梁嘉儒於全能賽壓軸的記分賽突圍失敗，以17名畢業。隊友張敬樂及梁峻榮今日則在男子麥迪遜賽，爭牌兼為入圍東京奧運搶分。